Нагулялась: сбежавшая собака вернулась домой посреди ночи и позвонила в дверь – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Этот интересный случай произошел в США. Как рассказала хозяйка, ее полуторагодовалая собака по кличке Раджа была на заднем дворе дома вместе с другой собакой, когда их сосед решил запустить фейерверки. Зная, что питомец испугается, девушка побежала к ней, однако Раджи уже на месте не было.

На протяжении семи часов хозяйка вместе с мужем ездила по улицам в поисках питомца и писала в тематические группы соцсетей. Ближе к ночи, когда поиски не увенчались успехом, они вернулись домой.

Ночью же их разбудил звонок в дверь. Это оказалась Раджа, которая прыгала перед камерой, чтобы хозяева заметили ее морду. Что самое удивительное, по словам хозяйки, собака практически никогда не выходит на передний двор и не видела, как кто-либо звонил в дверь. Зайдя домой, Раджа скулила, думая, что на нее будут злиться за произошедшее, однако ее возвращению были только рады.

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