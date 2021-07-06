Выросший на военной базе кот марширует вместе с солдатами – забавное видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Можно сказать, что этот пушистый милаха с гордостью отслужил своей стране и отдал ей лучшие годы своей жизни.

Это забавное видео было снято в Турции, на военной базе в городе Маниса. Как рассказал автор видео, этот кот попал к ним еще малышом, и солдаты решили оставить его у себя. Они позаботились о том, чтобы он вырос крепким и здоровым, а пушистый, в свою очередь, перенял некоторые "привычки" людей. Так, солдаты заметили, что кот марширует лапами на месте, как это обычно делают они, и решили снять это на видео.

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