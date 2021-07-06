15:36 06 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7440
  • 100 RUB4.2975
  • USD3.1518
Поиск
Выросший на военной базе кот марширует вместе с солдатами – забавное видео

Выросший на военной базе кот марширует вместе с солдатами – забавное видео

photo: ViralHog / Youtube
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (819)
68 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/06/252227623.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210706/252227662/Vyrosshiy-na-voennoy-baze-kot-marshiruet-vmeste-s-soldatami--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Можно сказать, что этот пушистый милаха с гордостью отслужил своей стране и отдал ей лучшие годы своей жизни.

Это забавное видео было снято в Турции, на военной базе в городе Маниса. Как рассказал автор видео, этот кот попал к ним еще малышом, и солдаты решили оставить его у себя. Они позаботились о том, чтобы он вырос крепким и здоровым, а пушистый, в свою очередь, перенял некоторые "привычки" людей. Так, солдаты заметили, что кот марширует лапами на месте, как это обычно делают они, и решили снять это на видео.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (819)
Теги:
кошки, Смешные видео, Видео с животными, Вирусные видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Владимир Меньшов с супругой Верой Алентовой на церемонии закладки именной плиты режиссера на Аллее звезд кино в Москве
Уход мастера: умер автор фильма "Москва слезам не верит" Владимир Меньшов
Разъяренные противники ЛГБТ в Тбилиси напали на операторов
Разъяренные противники ЛГБТ в Тбилиси напали на операторов - видео
Как спастись от сильной жары
Как спастись от сильной жары
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться