Две бабочки подлетели поиграться к песику и удивили его – милое видео

Питомец напоминает героев диснеевских мультфильмов, которые своим обаянием притягивают живых существ.

На кадрах видно, как песик смешанной породы (по словам хозяйки, в нем есть что-то от корги, лабрадора и бордер-колли) играет с теннисным мячом в тени деревьев. Внезапно с одной из веток спускаются две красивые желтые бабочки, которые начинают летать вокруг него. Одна даже садится песику на нос, чем сильно его удивляет. Сам он, видимо, заворожен их красотой, потому что не спускает с них глаз ни на секунду – даже мячик выпустил из зубов! Подарив ему и его хозяйке хорошее настроение, бабочки подлетели вверх, застыли в воздухе, словно прощаясь, и улетели.

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