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Девушка и бык стали лучшими друзьями, после того как она спасла его еще теленком – видео

Женщина и бык стали лучшими друзьями, после того как она спасла его еще теленком – видео

photo: Caters Clips / Youtube
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (820)
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210707/252244102/Zhenschina-i-byk-stali-luchshimi-druzyami-posle-togo-kak-ona-spasla-ego-esche-telenkom--video.html

Животные – главные герои многих интересных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Любвеобильный гигант настолько доверяет девушке, что ложится на спину, чтобы она почесала ему живот.

Три года назад девушка по имени Хайди, работающая на ферме животных, заметила лежащего уткнувшись носом в землю теленка. Подойдя к нему, она увидела, что тот не дышит, поэтому сразу же принялась его реанимировать.

Она настолько прониклась чувствами к малышу, что стала умолять владельца фермы, на которой она работала, позволить ей купить его на свои сбережения, а не отправлять на бойню. Получив добро, Хайди начала растить теленка, который остался без матери, и назвала его Тором.

Сейчас бык весит уже 750 килограммов, и несмотря на значительную разницу в размерах, у пары неразрывная связь. Тор даже ложится на спину, чтобы Хайди могла почесать ему живот. По ее словам, до Тора у нее никогда не было ничего больше, чем морская свинка, и растить его было сложно. Хайди отмечает, что бык никогда намеренно не причинит ей вреда, однако он не осознает, что он размером с небольшой автомобиль, поэтому даже легкий толчок головой может привести к последствиям.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (820)
Теги:
Вирусные видео, Видео с животными

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