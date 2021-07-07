Женщина и бык стали лучшими друзьями, после того как она спасла его еще теленком – видео

Любвеобильный гигант настолько доверяет девушке, что ложится на спину, чтобы она почесала ему живот.

Три года назад девушка по имени Хайди, работающая на ферме животных, заметила лежащего уткнувшись носом в землю теленка. Подойдя к нему, она увидела, что тот не дышит, поэтому сразу же принялась его реанимировать.

Она настолько прониклась чувствами к малышу, что стала умолять владельца фермы, на которой она работала, позволить ей купить его на свои сбережения, а не отправлять на бойню. Получив добро, Хайди начала растить теленка, который остался без матери, и назвала его Тором.

Сейчас бык весит уже 750 килограммов, и несмотря на значительную разницу в размерах, у пары неразрывная связь. Тор даже ложится на спину, чтобы Хайди могла почесать ему живот. По ее словам, до Тора у нее никогда не было ничего больше, чем морская свинка, и растить его было сложно. Хайди отмечает, что бык никогда намеренно не причинит ей вреда, однако он не осознает, что он размером с небольшой автомобиль, поэтому даже легкий толчок головой может привести к последствиям.

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