Неугомонная девушка взбесила стилиста в салоне и поплатилась – смешное видео

Ее постоянные разговоры с подружкой и полное игнорирование просьб серьезно разозлило работника.
На кадрах видно, как девушка сидит на стуле с закинутой в раковину головой, которую моет парень-стилист. Попутно она разговаривает с подругой, сидящей слева, из-за чего приподнимает голову, чтобы установить зрительный контакт. Стилисту же приходится мягко наклонять ее голову обратно, чтобы не быть грубым и качественно выполнить работу. Однако хватает девушке в такой позе лишь несколько секунд – затем она снова поднимает голову.
В какой-то момент парень все же просит клиентку успокоиться, на что она жестами отвечает, что теперь все. Однако не все: буквально через секунду она снова приподнимается, и разозленный стилист уже силой тянет голову вниз за волосы. Но и этого клиентке не хватает, поэтому в конце концов она получает струю воды в лицо.
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