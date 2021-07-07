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Женщине стригут волосы

Неугомонная девушка взбесила стилиста в салоне и поплатилась – смешное видео

© CC0 / Pixabay
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210707/252245652/Neugomonnaya-devushka-vzbesila-stilista-v-salone-i-poplatilas--smeshnoe-video.html

Фейлы и неудачи – главные атрибуты многих забавных и смешных видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Ее постоянные разговоры с подружкой и полное игнорирование просьб серьезно разозлило работника.

На кадрах видно, как девушка сидит на стуле с закинутой в раковину головой, которую моет парень-стилист. Попутно она разговаривает с подругой, сидящей слева, из-за чего приподнимает голову, чтобы установить зрительный контакт. Стилисту же приходится мягко наклонять ее голову обратно, чтобы не быть грубым и качественно выполнить работу. Однако хватает девушке в такой позе лишь несколько секунд – затем она снова поднимает голову.

В какой-то момент парень все же просит клиентку успокоиться, на что она жестами отвечает, что теперь все. Однако не все: буквально через секунду она снова приподнимается, и разозленный стилист уже силой тянет голову вниз за волосы. Но и этого клиентке не хватает, поэтому в конце концов она получает струю воды в лицо.

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Теги:
Вирусные видео, Смешные видео

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