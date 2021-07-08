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Кот на солнце

Попытка девушки покормить кота с четвертого этажа завершилась провалом – смешное видео

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (822)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210708/251972718/Popytka-devushki-pokormit-kota-s-chetvertogo-etazha-zavershilas-provalom--smeshnoe-video.html

Животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Как отметили пользователи, даже если захочешь, специально такое в жизни не повторишь.

 

На кадрах видно, как девушка высунулась из своего окна с кусочком колбасы в руках, а внизу под домом стоит кот и ждет, когда его покормят. Недолго думая, она скидывает лакомство для пушистого вниз и попадает бедному коту прямо по голове промеж глаз. Такое пушистому явно не понравилось, поэтому колбаска отлетела в одну сторону, а он – в другую. Правда, отбежать ему стоило чуточку раньше.

"Хотела сделать как лучше, а получилось как всегда", – написал один из пользователей.

"У вас колбаса с оптическим прицелом?" – добавила другая.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (822)
Теги:
кошки, Смешные видео, Видео с животными, Вирусные видео

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