Попытка девушки покормить кота с четвертого этажа завершилась провалом – смешное видео

Животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Как отметили пользователи, даже если захочешь, специально такое в жизни не повторишь.

На кадрах видно, как девушка высунулась из своего окна с кусочком колбасы в руках, а внизу под домом стоит кот и ждет, когда его покормят. Недолго думая, она скидывает лакомство для пушистого вниз и попадает бедному коту прямо по голове промеж глаз. Такое пушистому явно не понравилось, поэтому колбаска отлетела в одну сторону, а он – в другую. Правда, отбежать ему стоило чуточку раньше.

"Хотела сделать как лучше, а получилось как всегда", – написал один из пользователей.

"У вас колбаса с оптическим прицелом?" – добавила другая.

Смотрите на видео также: