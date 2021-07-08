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Рыжий кот

Парень научил своего кота смеяться по-человечески – бесподобное видео

© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (822)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/06/249632800.jpg
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210708/252252496/Paren-nauchil-svoego-kota-smeyatsya-po-chelovecheski--bespodobnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Пользователи Сети же посмеялись над смехом самого хозяина, смеющегося от смеха кота.

 

На кадрах видно, как юноша лежит на кровати вместе со своим рыжим котом, уткнувшимся в его плечо. Хозяин рассказывает, что он научил питомца смеяться и призвал готовиться. Затем он обращается к пушистому по имени Кутер, который коротко мяукает ему в ответ, словно спрашивает, чего тот хочет. Парень, в свою очередь, просит кота сказать "ха-ха". И Кутер действительно повторяет, правда, как будто бы нехотя. Затем его просят посмеяться подольше – в виде "ха-ха-ха". И котик снова смеется.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (822)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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