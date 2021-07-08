Парень научил своего кота смеяться по-человечески – бесподобное видео

Пользователи Сети же посмеялись над смехом самого хозяина, смеющегося от смеха кота.
На кадрах видно, как юноша лежит на кровати вместе со своим рыжим котом, уткнувшимся в его плечо. Хозяин рассказывает, что он научил питомца смеяться и призвал готовиться. Затем он обращается к пушистому по имени Кутер, который коротко мяукает ему в ответ, словно спрашивает, чего тот хочет. Парень, в свою очередь, просит кота сказать "ха-ха". И Кутер действительно повторяет, правда, как будто бы нехотя. Затем его просят посмеяться подольше – в виде "ха-ха-ха". И котик снова смеется.
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