Юноша решил спасти семью от кузнечика, но его смелость была наигранной – смешное видео

Фейлы и неудачи – главные атрибуты многих забавных и смешных видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

В номинации "Лучший танец от испуга" побеждает этот парень, который сделал все только хуже.

На кадрах видно, как мама с двумя сыновьями возвращается домой под вечер. Впереди всех старший сын по имени Томас, а позади него – младший, который и замечает сидящего около лампы кузнечика. Благодаря его реакции Томас тоже замечает незваного гостя и с невозмутимым лицом смело прогоняет кузнечика голой рукой. И лучше бы он послушал маму, которая за секунду до этого сказала: "Не надо", потому что гость передумал уходить и вернулся, сильно напугав парня, который стал кричать и "танцевать", попутно убегая. Глядя на него, начали кричать и остальные.

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