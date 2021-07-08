14:41 08 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7079
  • 100 RUB4.2267
  • USD3.1370
Поиск
Юноша решил спасти семью от кузнечика, но его смелость была наигранной – смешное видео

Юноша решил спасти семью от кузнечика, но его смелость была наигранной – смешное видео

photo: ViralHog / Youtube
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
21 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/08/252253244.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210708/252253276/Yunosha-reshil-spasti-semyu-ot-kuznechika-no-ego-smelost-byla-naigrannoy--smeshnoe-video.html

Фейлы и неудачи – главные атрибуты многих забавных и смешных видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

В номинации "Лучший танец от испуга" побеждает этот парень, который сделал все только хуже.

На кадрах видно, как мама с двумя сыновьями возвращается домой под вечер. Впереди всех старший сын по имени Томас, а позади него – младший, который и замечает сидящего около лампы кузнечика. Благодаря его реакции Томас тоже замечает незваного гостя и с невозмутимым лицом смело прогоняет кузнечика голой рукой. И лучше бы он послушал маму, которая за секунду до этого сказала: "Не надо", потому что гость передумал уходить и вернулся, сильно напугав парня, который стал кричать и "танцевать", попутно убегая. Глядя на него, начали кричать и остальные.

Смотрите на видео также:

Теги:
Смешные видео, Вирусные видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Модель Кэндис Свейнпол на красной дорожке церемонии открытия 74-го Каннского кинофестиваля
Одетые и голые на красной дорожке: во Франции стартовал 74-й Каннский фестиваль – фото
Гигантский портрет Лионеля Месси на дне высохшего озера
Гигантский портрет Лионеля Месси нарисовали на дне высохшего озера - видео
Как в Грузии записаться на вакцинацию онлайн?
Как в Грузии записаться на вакцинацию онлайн?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться