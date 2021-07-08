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Собака усыновила трех тигрят, от которых отказалась их мать – необычное видео

Собака усыновила трех тигрят, от которых отказалась их мать – необычное видео

photo: @dailymail / TikTok
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Животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Этот удивительный случай произошел в одном из зоопарков Китая. Как рассказали его сотрудники, три тигренка остались сиротами после того, как их мать от них отказалась, перестав кормить. К удивлению работников, мамой для малышей решила стать собака породы лабрадор. На кадрах видно, как она лежит у клеток, а тигрята, уже практически догнавшие ее по размерам, лежат с новой мамой, ластятся к ней и играются.

 

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Теги:
Вирусные видео, Видео с животными

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