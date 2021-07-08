Собака усыновила трех тигрят, от которых отказалась их мать – необычное видео

Этот удивительный случай произошел в одном из зоопарков Китая. Как рассказали его сотрудники, три тигренка остались сиротами после того, как их мать от них отказалась, перестав кормить. К удивлению работников, мамой для малышей решила стать собака породы лабрадор. На кадрах видно, как она лежит у клеток, а тигрята, уже практически догнавшие ее по размерам, лежат с новой мамой, ластятся к ней и играются.

Смотрите на видео также: