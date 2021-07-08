18:35 08 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7079
  • 100 RUB4.2267
  • USD3.1370
Поиск
Жених так напился на собственной свадьбе, что теще пришлось кормить его с руки – видео

Жених так напился на собственной свадьбе, что теще пришлось кормить его с руки – видео

photo: @pubity / TikTok
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
26 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/08/252255699.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210708/252255811/Zhenikh-tak-napilsya-na-sobstvennoy-svadbe-chto-tesche-prishlos-kormit-ego-s-ruki--video.html

Фейлы и неудачи – главные атрибуты многих забавных и смешных видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Хоть пользователям Сети и стало стыдно за мужчину, судя по взгляду тещи, она не так уж и зла.

 

На кадрах видно, как за праздничным столом сидит жених в костюме, а справа от него – мать его новоиспеченной жены. Она держит в руках тарелку с какой-то едой, которой любезно кормит мужчину с руки. Судя по его взгляду, пьян он очень сильно. Теще даже приходится помочь ему засунуть в рот свисший на губах кусок мяса. Стоит отметить, что она даже улыбается, а значит, все не так уж и плохо.

Смотрите на видео также:

Теги:
Вирусные видео, Смешные видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Модель Кэндис Свейнпол на красной дорожке церемонии открытия 74-го Каннского кинофестиваля
Одетые и голые на красной дорожке: во Франции стартовал 74-й Каннский фестиваль – фото
Пить нельзя! Как в Беларуси решают проблему занитраченных вод
Нитраты зашкаливают: как в Беларуси решают проблему с питьевой водой
Как в Грузии записаться на вакцинацию онлайн?
Как в Грузии записаться на вакцинацию онлайн?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться