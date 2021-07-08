Жених так напился на собственной свадьбе, что теще пришлось кормить его с руки – видео

Хоть пользователям Сети и стало стыдно за мужчину, судя по взгляду тещи, она не так уж и зла.

На кадрах видно, как за праздничным столом сидит жених в костюме, а справа от него – мать его новоиспеченной жены. Она держит в руках тарелку с какой-то едой, которой любезно кормит мужчину с руки. Судя по его взгляду, пьян он очень сильно. Теще даже приходится помочь ему засунуть в рот свисший на губах кусок мяса. Стоит отметить, что она даже улыбается, а значит, все не так уж и плохо.

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