"Покажу своему коту": пушистый очень мило выразил любовь к хозяйке и покорил Сеть – видео

Пользователям невероятно понравился кот. Многие отмечают, что он идеален, и мечтают о таком же.
Как рассказала хозяйка питомца по имени Рик Джеймс, это самый ласковый кот, который у нее когда-либо был. По ее словам, она каждое утро просыпается в объятиях своего десятикилограммового любимца, который прижимает ее к себе. Но любвеобильный он не только с хозяйкой – кот любит также знакомиться с новыми людьми и обнимать всех приходящих гостей. На кадрах видно, как питомец выражает свою любовь: он нежно пододвигает к себе лицо хозяйки и трется своим носом об ее нос.
Пользователям Сети невероятно понравился кот. Многие отмечают, что он просто идеален, и мечтают о таком же.
"Это что-то восхитительное. Пойду своему коту покажу", – написала девушка.
"Зачем мне эта жизнь, если у меня нет такого кота", – добавила другая.
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