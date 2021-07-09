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Кошка породы британская

Кот от одиночества решил поиграть с пеной для бритья и проиграл – смешное видео

© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (824)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/01/252182123.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210709/251449401/Kot-ot-odinochestva-reshil-poigrat-s-penoy-dlya-britya-i-proigral--smeshnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Вместе с ним проиграли и его хозяева, которых по возвращении домой ждал сюрприз.

 

На кадрах видно, как хозяева входят в свою квартиру, которая покрыта тут и там пеной для бритья. Сам баллон, который взорвался, хорошенько полетал и воткнулся в дверь, пробив ее наполовину. Виновник торжества, тоже покрытый весь пеной, от испуга забился под стул и даже не движется. В этой игре он явно проиграл.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (824)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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