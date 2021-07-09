Кот от одиночества решил поиграть с пеной для бритья и проиграл – смешное видео

Вместе с ним проиграли и его хозяева, которых по возвращении домой ждал сюрприз.
На кадрах видно, как хозяева входят в свою квартиру, которая покрыта тут и там пеной для бритья. Сам баллон, который взорвался, хорошенько полетал и воткнулся в дверь, пробив ее наполовину. Виновник торжества, тоже покрытый весь пеной, от испуга забился под стул и даже не движется. В этой игре он явно проиграл.
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