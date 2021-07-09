12:29 09 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7207
  • 100 RUB4.1827
  • USD3.1446
Поиск
Вредный хаски занял кровать хозяйки и спорит с ней, чтобы не слезать – видео

Вредный хаски занял кровать хозяйки и спорит с ней, чтобы не слезать – видео

photo: @ivanna_neruchek /TikTok
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (824)
7 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/09/252262542.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210709/252262604/Vrednyy-khaski-zanyal-krovat-khozyayki-i-sporit-s-ney-chtoby-ne-slezat--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Пес словно жалуется на нелегкую судьбу, чего ж к нему пристали-то, на мягкой кроватке не дают побыть.

 

На кадрах видно, как хаски по кличке Ремус лежит на кровати, а хозяйка просит его спуститься. В ответ на это, пес возмущается, рычит и бьет передними лапами по одеялу. Каждая просьба девушки полностью игнорируется питомцем, и если сначала он хотя бы огрызается, то затем и вовсе просто молчит, оставаясь лежать. И даже вопрос, не стыдно ли ему, не меняет ситуацию.

"Похоже на то, как мама меня будит по утрам в школу", – написала одна из пользовательниц.

"Ну говорит же он "не хочу", чего вы прицепились", – пишет другая.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (824)
Теги:
Собака, Смешные видео, Вирусные видео, Видео с животными

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Модель Кэндис Свейнпол на красной дорожке церемонии открытия 74-го Каннского кинофестиваля
Одетые и голые на красной дорожке: во Франции стартовал 74-й Каннский фестиваль – фото
Еженедельный брифинг Марии Захаровой
Прямая трансляция - Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой
Как в Грузии записаться на вакцинацию онлайн?
Как в Грузии записаться на вакцинацию онлайн?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться