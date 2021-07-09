Вредный хаски занял кровать хозяйки и спорит с ней, чтобы не слезать – видео

Пес словно жалуется на нелегкую судьбу, чего ж к нему пристали-то, на мягкой кроватке не дают побыть.
На кадрах видно, как хаски по кличке Ремус лежит на кровати, а хозяйка просит его спуститься. В ответ на это, пес возмущается, рычит и бьет передними лапами по одеялу. Каждая просьба девушки полностью игнорируется питомцем, и если сначала он хотя бы огрызается, то затем и вовсе просто молчит, оставаясь лежать. И даже вопрос, не стыдно ли ему, не меняет ситуацию.
"Похоже на то, как мама меня будит по утрам в школу", – написала одна из пользовательниц.
"Ну говорит же он "не хочу", чего вы прицепились", – пишет другая.
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