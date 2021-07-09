Хозяйка сняла реакции собаки на поездку в парк и обратно домой – видео рассмешило Сеть

На кадрах видно, как девушка сидит за рулем машины, а на заднем сиденье поездке радуется пес породы бордер-колли по кличке Олли. Все дело в том, что они едут гулять в парк, где питомец сможет набегаться и наиграться. А следующим кадром Олли уже сидит, грустно положив голову на подлокотник хозяйки, и чуть ли не плачет.
Пользователи Сети отметили, что их собаки ведут себя точно так же, и выглядит это довольно мило, хоть и немного грустно.
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