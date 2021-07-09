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Хозяйка сняла реакции собаки на поездку в парк и обратно домой – видео рассмешило Сеть

© photo: Sputnik / Alexander Polegenko
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (825)
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210709/252263923/Khozyayka-snyala-reaktsii-sobaki-na-poezdku-v-park-i-obratno-domoy--video-rassmeshilo-Set.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

На кадрах видно, как девушка сидит за рулем машины, а на заднем сиденье поездке радуется пес породы бордер-колли по кличке Олли. Все дело в том, что они едут гулять в парк, где питомец сможет набегаться и наиграться. А следующим кадром Олли уже сидит, грустно положив голову на подлокотник хозяйки, и чуть ли не плачет.

 

Пользователи Сети отметили, что их собаки ведут себя точно так же, и выглядит это довольно мило, хоть и немного грустно.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (825)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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