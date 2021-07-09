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Стая мангустов окружила козленка и чуть не свела его с ума – забавное видео

Любвеобильные мангусты окружили козленка и чуть не свели его с ума – забавное видео

photo: Caters Clips / Youtube
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (826)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/09/252265875.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210709/252265917/Lyubveobilnye-mangusty-okruzhili-kozlenka-i-chut-ne-sveli-ego-s-uma--zabavnoe-video.html

Животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца пользователей по всему миру

Что он только не делал, чтобы отбиться от надоедливых животных, и выглядит это очаровательно.

Это забавное видео сняли в семейном приюте для животных в Намибии. Раненым представителям дикой природы там помогают восстановиться, кормят и всячески заботятся об их состоянии.

На кадрах видно, как козленок стоит у подножия дерева, а вокруг него собрались мангусты. Как сказано в описании к видео, стая из 20 маленьких животных всюду преследовала рогатого. Он всячески пытался отбиться от надоедливых мангустов – запугивал, подпрыгивал, убегал – однако ничего не помогало.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (826)
Теги:
Смешные видео, Видео с животными, Вирусные видео

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