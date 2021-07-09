Любвеобильные мангусты окружили козленка и чуть не свели его с ума – забавное видео

Животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца пользователей по всему миру

Что он только не делал, чтобы отбиться от надоедливых животных, и выглядит это очаровательно.

Это забавное видео сняли в семейном приюте для животных в Намибии. Раненым представителям дикой природы там помогают восстановиться, кормят и всячески заботятся об их состоянии.

На кадрах видно, как козленок стоит у подножия дерева, а вокруг него собрались мангусты. Как сказано в описании к видео, стая из 20 маленьких животных всюду преследовала рогатого. Он всячески пытался отбиться от надоедливых мангустов – запугивал, подпрыгивал, убегал – однако ничего не помогало.

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