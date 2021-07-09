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Леопард

Леопард решил напасть на обезьяну, но быстро пожалел о своей смелости – видео

© CC0 / Pixabay
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210709/252267452/Leopard-reshil-napast-na-obezyanu-no-bystro-pozhalel-o-svoey-smelosti--video.html

Животные – главные герои многих захватывающих и зрелищных видео в Сети, которые набирают миллионы просмотров

Охотник превратился в жертву, потому что проигнорировал накопленный своими предшественниками опыт.

Бабуины известны тем, что они очень агрессивно защищают свои территории при виде леопардов, даже если те не собираются нападать. Известны даже случаи убийства леопардов бабуинами. Поэтому обычно леопарды охотятся на этих обезьян ночью, так как у них очень плохое зрение – в темное время суток леопарды видят в шесть раз лучше, чем бабуины.

Однако этот хищник, как видно на видео, забрался на дерево к жертвам, когда было еще светло. В результате он получил жестокий отпор от бабуина, свалился с дерева и убежал прочь.

Смотрите на видео также:

Теги:
Видео с животными, Вирусные видео

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