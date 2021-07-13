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Мама-кошка приводит своего котенка подружиться с младенцем – умилительное видео

Мама-кошка привела своего котенка подружиться с младенцем – умилительное видео

photo: Reddit / ameen__shaikh
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (827)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/0d/252303529.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210713/252303562/Mama-koshka-privela-svoego-kotenka-podruzhitsya-s-mladentsem--umilitelnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Кажется, кошка понимает, что когда все дети в одном месте, за ними смотреть намного проще.

На кадрах видно, как младенец лежит на мягком лежаке на полу и, видимо, спит. К нему с котенком в зубах подходит мама-кошка и прикладывает своего детеныша к лицу малыша. Когда пушистик немного отходит, кошка мяукает и пытается его остановить, словно заставляя подружиться с ребенком.

Пользователи Сети в комментариях предположили, что мама-кошка пыталась положить детей вместе, чтобы им было тепло вдвоем или чтобы за ними было проще смотреть.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (827)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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