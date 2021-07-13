Мама-кошка привела своего котенка подружиться с младенцем – умилительное видео

Кажется, кошка понимает, что когда все дети в одном месте, за ними смотреть намного проще.
На кадрах видно, как младенец лежит на мягком лежаке на полу и, видимо, спит. К нему с котенком в зубах подходит мама-кошка и прикладывает своего детеныша к лицу малыша. Когда пушистик немного отходит, кошка мяукает и пытается его остановить, словно заставляя подружиться с ребенком.
Пользователи Сети в комментариях предположили, что мама-кошка пыталась положить детей вместе, чтобы им было тепло вдвоем или чтобы за ними было проще смотреть.
Смотрите на видео также:
- Мама-кошка привела котенка познакомиться с питбулем
- Мама-кошка учит котенка воспитанности перед завтракающими хозяевами
-
Мама учит котенка прыгать с высоты, но бабушка-кошка ее методами недовольна