"Отвратительная нежность": хозяйка поцеловала кота и сняла его забавную реакцию на видео

Кажется, кот понял, что любовь требует жертв, и просто смирился со своей судьбой.
На кадрах видно, как серый кот сидит на подоконнике, и к нему подходит хозяйка, чтобы поцеловать и снять его реакцию на видео. Когда девушка приближается губами к пушистому, тот медленно начинает наклоняться в сторону, пытаясь избежать близости. Но уходить ему некуда – сбоку окно. Поэтому питомец очень нехотя и с отвращением принимает поцелуй, словно задаваясь вопросом, за что ему такое.
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