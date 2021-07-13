"Отвратительная нежность": хозяйка поцеловала кота и сняла его забавную реакцию на видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Кажется, кот понял, что любовь требует жертв, и просто смирился со своей судьбой.

На кадрах видно, как серый кот сидит на подоконнике, и к нему подходит хозяйка, чтобы поцеловать и снять его реакцию на видео. Когда девушка приближается губами к пушистому, тот медленно начинает наклоняться в сторону, пытаясь избежать близости. Но уходить ему некуда – сбоку окно. Поэтому питомец очень нехотя и с отвращением принимает поцелуй, словно задаваясь вопросом, за что ему такое.

Смотрите на видео также: