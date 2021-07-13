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Отвратительная нежность: хозяйка поцеловала кота и сняла его забавную реакцию на видео

"Отвратительная нежность": хозяйка поцеловала кота и сняла его забавную реакцию на видео

photo: @gabriellaaa / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (828)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/0d/252305893.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210713/252305932/Otvratitelnaya-nezhnost-khozyayka-potselovala-kota-i-snyala-ego-zabavnuyu-reaktsiyu-na-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Кажется, кот понял, что любовь требует жертв, и просто смирился со своей судьбой.

 

На кадрах видно, как серый кот сидит на подоконнике, и к нему подходит хозяйка, чтобы поцеловать и снять его реакцию на видео. Когда девушка приближается губами к пушистому, тот медленно начинает наклоняться в сторону, пытаясь избежать близости. Но уходить ему некуда – сбоку окно. Поэтому питомец очень нехотя и с отвращением принимает поцелуй, словно задаваясь вопросом, за что ему такое.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (828)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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