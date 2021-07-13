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Странная парочка: поцелуи и обнимашки кота с игуаной умилили Сеть – видео

Странная парочка: поцелуи и обнимашки кота с игуаной умилили Сеть – видео

photo: @martinigyana / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (829)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/0d/252307429.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210713/252307480/Strannaya-parochka-potselui-i-obnimashki-kota-s-iguanoy-umilili-Set--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Вот уж точно любовь не знает границ – даже такие разные создания удивительным образом сблизились.

 

На кадрах видно, как кот по кличке Мартин лежит на полу, обоими лапками обняв свою подружку – зеленую игуану по имени Чуча. Спустя некоторое время он отпускает игуану, и теперь уже она пытается его приобнять. В первые несколько раз это было безуспешно, но потом Мартин решил прилечь и облегчить жизнь Чуче, которая затем смогла взобраться на друга и обнять его всеми четырьмя лапами. А котик снова обхватил ее в ответ.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (829)
Теги:
кошки, Вирусные видео, Видео с животными

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