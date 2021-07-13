Странная парочка: поцелуи и обнимашки кота с игуаной умилили Сеть – видео

Вот уж точно любовь не знает границ – даже такие разные создания удивительным образом сблизились.

На кадрах видно, как кот по кличке Мартин лежит на полу, обоими лапками обняв свою подружку – зеленую игуану по имени Чуча. Спустя некоторое время он отпускает игуану, и теперь уже она пытается его приобнять. В первые несколько раз это было безуспешно, но потом Мартин решил прилечь и облегчить жизнь Чуче, которая затем смогла взобраться на друга и обнять его всеми четырьмя лапами. А котик снова обхватил ее в ответ.

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