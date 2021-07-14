Хозяйка решила напугать своего песика, но тот напугал ее в ответ получше – забавное видео

Хитрый пес сделал вид словно отворачивается и уходит, а сам подготовил план мести.

На кадрах видно, как девушка лежит у себя на кровати, когда в комнату заходит ее питомец. Пряча лицо за ногами, она ждет, когда он подойдет поближе, и внезапно на него кричит. Пес, в свою очередь, не растерялся – он молча посмотрел на нее, немного отвернулся, словно уходит, а затем обернулся и прыгнул на хозяйку с рыком. Судя по ее реакции, такого она точно не ожидала.

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