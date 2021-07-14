15:44 14 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7201
  • 100 RUB4.2424
  • USD3.1404
Поиск
Щенок

Хозяйка решила напугать своего песика, но тот напугал ее в ответ получше – забавное видео

© CC0 / Pixabay
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (830)
3319971
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/09/01/249328427.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210714/251462118/Khozyayka-reshila-napugat-svoego-pesika-no-tot-napugal-ee-v-otvet-poluchshe--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Хитрый пес сделал вид словно отворачивается и уходит, а сам подготовил план мести.

 

На кадрах видно, как девушка лежит у себя на кровати, когда в комнату заходит ее питомец. Пряча лицо за ногами, она ждет, когда он подойдет поближе, и внезапно на него кричит. Пес, в свою очередь, не растерялся – он молча посмотрел на нее, немного отвернулся, словно уходит, а затем обернулся и прыгнул на хозяйку с рыком. Судя по ее реакции, такого она точно не ожидала.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (830)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Похороны оператора ТВ Пирвели Лексо Лашкарава 13 июля 2021 года
Коридор из видеокамер: в Тбилиси похоронили оператора ТВ "Пирвели" - фото
Жертвами обрушения гостиницы в Китае стали 17 человек - видео
Жертвами обрушения гостиницы в Китае стали 17 человек - видео
Индийский штамм коронавируса: симптомы и отличия
Индийский штамм COVID: симптомы и отличия
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться