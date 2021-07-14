Хозяйка нашла "кнопку отключения" у котенка и удивила кошатников – видео

Как только пушистик теряет контакт с землей, он также теряет контакт с этой вселенной.

На кадрах видно, как крохотный рыжий котенок сидит на полу и умывается. Женщина, в свою очередь, берет его в руку со словами: "Смотрите, какой интересный котик". Все дело в том, что как только его берут на руки, он сразу "выключается". Пушистый полностью расслабляется, откидывая голову, как его ни крути. Стоит поставить котенка обратно на пол, как он "оживает и продолжает умываться как ни в чем не бывало.

Автор видео заверила, что никуда ему не давила, а подняла нежно, и после того как рыжий вырос, он уже так не "отключается".

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