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Хозяйка нашла кнопку отключения у котенка и удивила кошатников – видео

Хозяйка нашла "кнопку отключения" у котенка и удивила кошатников – видео

photo: @lana_s35 / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (830)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/0e/252318847.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210714/252318885/Khozyayka-nashla-knopku-otklyucheniya-u-kotenka-i-udivila-koshatnikov--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Как только пушистик теряет контакт с землей, он также теряет контакт с этой вселенной.

 

На кадрах видно, как крохотный рыжий котенок сидит на полу и умывается. Женщина, в свою очередь, берет его в руку со словами: "Смотрите, какой интересный котик". Все дело в том, что как только его берут на руки, он сразу "выключается". Пушистый полностью расслабляется, откидывая голову, как его ни крути. Стоит поставить котенка обратно на пол, как он "оживает и продолжает умываться как ни в чем не бывало.

Автор видео заверила, что никуда ему не давила, а подняла нежно, и после того как рыжий вырос, он уже так не "отключается".

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (830)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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