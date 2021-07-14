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Смотри, я падаю в обморок: голодный кот драматично просить его покормить – видео

"Смотри, я падаю в обморок": голодный кот драматично просит его покормить – видео

photo: @zannagvozdikova / TikTok
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (831)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210714/252319643/Smotri-ya-padayu-v-obmorok-golodnyy-kot-dramatichno-prosit-ego-pokormit--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Пользователи похвалили питомца за великолепную актерскую игру и попросили автора его покормить.

 

На кадрах видно, как серый кот стоит на полу на двух задних лапах, а передние поднимает вверх-вниз, выпрашивая еду. Причем взгляд у него такой, словно его хорошенько побила жизнь и он сильно страдает. Когда он понимает, что кормить его никто не будет, пушистый идет на отчаянный шаг – падает в обморок.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (831)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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