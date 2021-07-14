"Смотри, я падаю в обморок": голодный кот драматично просит его покормить – видео

Пользователи похвалили питомца за великолепную актерскую игру и попросили автора его покормить.
На кадрах видно, как серый кот стоит на полу на двух задних лапах, а передние поднимает вверх-вниз, выпрашивая еду. Причем взгляд у него такой, словно его хорошенько побила жизнь и он сильно страдает. Когда он понимает, что кормить его никто не будет, пушистый идет на отчаянный шаг – падает в обморок.
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