"Смотри, я падаю в обморок": голодный кот драматично просит его покормить – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Пользователи похвалили питомца за великолепную актерскую игру и попросили автора его покормить.

На кадрах видно, как серый кот стоит на полу на двух задних лапах, а передние поднимает вверх-вниз, выпрашивая еду. Причем взгляд у него такой, словно его хорошенько побила жизнь и он сильно страдает. Когда он понимает, что кормить его никто не будет, пушистый идет на отчаянный шаг – падает в обморок.

Смотрите на видео также: