Еще немного, и еще капельку: кот ювелирно сбрасывает тарелку со стола – видео

Прежде чем сделать финальный толчок, пушистый наслаждается прекрасным видом на творение.
На кадрах видно, как черный кот по кличке Бутси стоит на столе на кухне, а рядом с ним лежит глубокая тарелка. Пушистый аккуратно двигает ее к краю, и чем ближе тарелка к падению, тем нежнее он ее подталкивает. Легкими касаниями Бутси спустя некоторое время пододвигает посуду к крайнему положению – наполовину в воздухе, наполовину на столе – и наслаждается своим творением. В итоге после еще пары легких касаний тарелка полетела вниз.
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