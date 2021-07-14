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Еще немного, еще чуть-чуть: кот ювелирно сбрасывает тарелку со стола – видео

Еще немного, и еще капельку: кот ювелирно сбрасывает тарелку со стола – видео

photo: ViralHog / Youtube
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (833)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/0e/252321003.png
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210714/252321031/Esche-nemnogo-i-esche-kapelku-kot-yuvelirno-sbrasyvaet-tarelku-so-stola--video.html

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Прежде чем сделать финальный толчок, пушистый наслаждается прекрасным видом на творение.

На кадрах видно, как черный кот по кличке Бутси стоит на столе на кухне, а рядом с ним лежит глубокая тарелка. Пушистый аккуратно двигает ее к краю, и чем ближе тарелка к падению, тем нежнее он ее подталкивает. Легкими касаниями Бутси спустя некоторое время пододвигает посуду к крайнему положению – наполовину в воздухе, наполовину на столе – и наслаждается своим творением. В итоге после еще пары легких касаний тарелка полетела вниз.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (833)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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