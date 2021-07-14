Еще немного, и еще капельку: кот ювелирно сбрасывает тарелку со стола – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Прежде чем сделать финальный толчок, пушистый наслаждается прекрасным видом на творение.

На кадрах видно, как черный кот по кличке Бутси стоит на столе на кухне, а рядом с ним лежит глубокая тарелка. Пушистый аккуратно двигает ее к краю, и чем ближе тарелка к падению, тем нежнее он ее подталкивает. Легкими касаниями Бутси спустя некоторое время пододвигает посуду к крайнему положению – наполовину в воздухе, наполовину на столе – и наслаждается своим творением. В итоге после еще пары легких касаний тарелка полетела вниз.

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