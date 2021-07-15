Попугай какаду заливается злобным ведьминским смехом, от которого мурашки по коже – видео

С таким питомцем ночью страшно ходить по дому – вдруг сзади раздастся этот смех…
На кадрах видно, как попугай какаду сидит на перегородке в комнате и начинает смеяться по-ведьмински, перебегая из стороны в сторону. Смех настолько правдоподобен и похож на злодейский, словно этот попугай озвучивает всех ведьм в фильмах и мультфильмах. Пользователи Сети же задались вопросом, каково хозяевам будет услышать такое посреди ночи.
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