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Какаду

Попугай какаду заливается злобным ведьминским смехом, от которого мурашки по коже – видео

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (834)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/0f/252324272.jpg
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210715/251474212/Popugay-kakadu-zalivaetsya-zlobnym-vedminskim-smekhom-ot-kotorogo-murashki-po-kozhe--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

С таким питомцем ночью страшно ходить по дому – вдруг сзади раздастся этот смех…

 

На кадрах видно, как попугай какаду сидит на перегородке в комнате и начинает смеяться по-ведьмински, перебегая из стороны в сторону. Смех настолько правдоподобен и похож на злодейский, словно этот попугай озвучивает всех ведьм в фильмах и мультфильмах. Пользователи Сети же задались вопросом, каково хозяевам будет услышать такое посреди ночи.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (834)
Теги:
Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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