Попугай какаду заливается злобным ведьминским смехом, от которого мурашки по коже – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

С таким питомцем ночью страшно ходить по дому – вдруг сзади раздастся этот смех…

На кадрах видно, как попугай какаду сидит на перегородке в комнате и начинает смеяться по-ведьмински, перебегая из стороны в сторону. Смех настолько правдоподобен и похож на злодейский, словно этот попугай озвучивает всех ведьм в фильмах и мультфильмах. Пользователи Сети же задались вопросом, каково хозяевам будет услышать такое посреди ночи.

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