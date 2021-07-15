Воспитанный кот привел беременную кошку знакомиться с хозяйкой – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Ни хозяйка, ни кошка такого развития событий не ожидали, поэтому удивились первой встрече.

Как рассказала девушка, кот по кличке Тимофей живет у ее мамы, к которой она приехала на время в гости. Неожиданно автор видео увидела в доме беременную кошку, которую, по ее словам, она встретила вообще в первый раз. Позднее девушка узнала, что кошку зовут Алиса, и она живет неподалеку. Теперь будущая мама приходит домой к Тимофею, где ее кормят и где о ней заботятся.

"Женился, привел в дом жену, нормально же", – написала одна из пользовательниц.

"А вкус у вашего мужчины есть! Элегантная женщина", – отметила другая.

"У кошки в глазах те же вопросы: женщина, вы кто, и как вас зовут?" – добавили в комментариях.

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