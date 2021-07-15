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Рыжий кот

Воспитанный кот привел беременную кошку знакомиться с хозяйкой – видео

© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (835)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/06/249632800.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210715/252326900/Vospitannyy-kot-privel-beremennuyu-koshku-znakomitsya-s-khozyaykoy--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Ни хозяйка, ни кошка такого развития событий не ожидали, поэтому удивились первой встрече.

 

Как рассказала девушка, кот по кличке Тимофей живет у ее мамы, к которой она приехала на время в гости. Неожиданно автор видео увидела в доме беременную кошку, которую, по ее словам, она встретила вообще в первый раз. Позднее девушка узнала, что кошку зовут Алиса, и она живет неподалеку. Теперь будущая мама приходит домой к Тимофею, где ее кормят и где о ней заботятся.

"Женился, привел в дом жену, нормально же", – написала одна из пользовательниц.

"А вкус у вашего мужчины есть! Элегантная женщина", – отметила другая.

"У кошки в глазах те же вопросы: женщина, вы кто, и как вас зовут?" – добавили в комментариях.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (835)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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