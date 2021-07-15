Юноша решил обмануть пса во время игры с палкой и сильно об этом пожалел – видео

Оригинальный подход хозяина к игре обернулся неприятностью и для него, и для его питомца.

На кадрах видно, как юноша выходит из своего автомобиля, не закрывая дверь, и берет лежащую неподалеку на земле палку. Его четвероногий питомец, в свою очередь, ждет, когда хозяин ее кинет. Владелец пса же сначала замахивается, подготавливая его к рывку, а затем разворачивается и кидает палку в другую сторону. В результате пес бежит за ней сломя голову, сбивает с ног ничего не подозревающего хозяина и вдобавок ко всему врезается в открытую дверь машины. Автор видео заверил, что с ними все хорошо.

Смотрите на видео также: