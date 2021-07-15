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Юноша решил обмануть пса во время игры с палкой и сильно об этом пожалел – видео

Юноша решил обмануть пса во время игры с палкой и сильно об этом пожалел – видео

photo: @dailymail / TIkTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (836)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/0f/252327996.png
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210715/252328029/Yunosha-reshil-obmanut-psa-vo-vremya-igry-s-palkoy-i-silno-ob-etom-pozhalel--video.html

Домашние животные – главные герои многих популярных видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Оригинальный подход хозяина к игре обернулся неприятностью и для него, и для его питомца.

 

На кадрах видно, как юноша выходит из своего автомобиля, не закрывая дверь, и берет лежащую неподалеку на земле палку. Его четвероногий питомец, в свою очередь, ждет, когда хозяин ее кинет. Владелец пса же сначала замахивается, подготавливая его к рывку, а затем разворачивается и кидает палку в другую сторону. В результате пес бежит за ней сломя голову, сбивает с ног ничего не подозревающего хозяина и вдобавок ко всему врезается в открытую дверь машины. Автор видео заверил, что с ними все хорошо.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (836)
Теги:
Собака, Смешные видео, Вирусные видео, Видео с животными

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