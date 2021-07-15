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Женщине подарили портрет ее собаки, реакция питомца бесценна – видео

Хозяйка подарила своему песику его портрет – видео реакции питомца

photo: @Kait2lyn / Twitter
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (837)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/0f/252329585.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210715/252329653/Khozyayka-podarila-svoemu-pesiku-ego-portret--video-reaktsii-pitomtsa.html

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Хозяйка считает, что пес принял собаку с портрета за настоящую, но, кажется, у него просто другой вкус.

Как рассказала автор видео, руководитель с работы подарил ей необычный портрет ее собаки по кличке Томас в форме некоего военного полководца. Женщина решила показать подарок своему питомцу, но вот его реакция оказалось неоднозначной.

На кадрах видно, как пес породы голдендудль (помесь золотистого ретривера и пуделя) смотрит на стоящий у стены потрет несколько секунд, после чего начинает без остановки лаять на произведение искусства под смех хозяйки. По ее мнению, питомец посчитал изображенную на портрете собаку настоящей. Но не исключено, что у Томаса просто другие вкусы.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (837)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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