Хозяйка подарила своему песику его портрет – видео реакции питомца

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Хозяйка считает, что пес принял собаку с портрета за настоящую, но, кажется, у него просто другой вкус.

Как рассказала автор видео, руководитель с работы подарил ей необычный портрет ее собаки по кличке Томас в форме некоего военного полководца. Женщина решила показать подарок своему питомцу, но вот его реакция оказалось неоднозначной.

My boss got me a portrait of my dog and yesterday he thought it was real and I’m still laughing pic.twitter.com/V0xt1mf9nx — Kaitlyn Adams (@Kait2lyn) February 4, 2020

На кадрах видно, как пес породы голдендудль (помесь золотистого ретривера и пуделя) смотрит на стоящий у стены потрет несколько секунд, после чего начинает без остановки лаять на произведение искусства под смех хозяйки. По ее мнению, питомец посчитал изображенную на портрете собаку настоящей. Но не исключено, что у Томаса просто другие вкусы.

Смотрите на видео также: