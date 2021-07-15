Муж эмоциональной девушки смешно спас романтичное предложение ее брата от истерики – видео

Во время предложений руки и сердца часто происходят различные казусы и забавные моменты, видео которых быстро распространяются в Сети

Комментаторы отметили, что, судя по ее реакции, это действие было необходимо на все 1000%

Как рассказал автор видео, его двоюродная сестра не знала о том, что он готовится сделать предложение своей любимой, зато он знал, что она отреагирует очень истерично и испортит этот момент. Поэтому мужу двоюродной сестры поручили важное задание – спасти этот романтический момент, чтобы она его не испортила.

В результате в тот момент, когда мужчина встал на одно колено, а девушки, включая его будущую жену, стояли к нему спиной, муж двоюродной сестры подошел к ней и оттащил назад, закрыв ей рот. Все получилось идеально и в то же время очень забавно.

"По ее реакции можно сказать, что его действие было на 1000% оправдано, она бы все испортила", – написал один из комментаторов.

"Этот парень понял задание и выполнил его как надо", – отметил другой.

"Почему у меня чувство, что он так делает со своей женой уже не в первый раз?" – в шутку спросила пользовательница.

Смотрите на видео также: