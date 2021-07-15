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Девушки решили открыть шампанское, сидя верхом на лошади, и пожалели – видео

Девушки решили открыть шампанское, сидя верхом на лошади, но это было плохой идеей – видео

photo: World Wide Web
Видеоклуб
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Фейлы и неудачи – главные атрибуты многих забавных и смешных видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Уже с первых кадров видео можно понять, что пойти что-то по плану здесь просто не могло.

На кадрах видно, как две девушки сидят верхом на лошадях и держат в руках по бутылке шампанского. У одной из героинь видео оно уже откупорено, а вот другая только готовится это сделать. От громкого звука лошади пугаются и сбрасывают наездниц, убегая подальше. В конце ни в чем не виноватая вторая девушка под смех оператора кричит своей подруге: "Я же тебе говорила!"

Смотрите больше видео с неудачами:

Теги:
Смешные видео, Вирусные видео, Видео с животными

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