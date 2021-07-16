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Что ты сказал?: хозяин полаял на пса во время игры и показал его реакцию – видео

"Что ты сказал?": мужчина неожиданно полаял на собаку во время игры – видео ее реакции

photo: @apupnamedtoby / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (837)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210716/251357002/Chto-ty-skazal-muzhchina-neozhidanno-polayal-na-sobaku-vo-vremya-igry--video-ee-reaktsii.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Пес даже ненадолго замешкался, услышав такое, и объяснил хозяину, что так лаять нельзя.

 

На кадрах видно, как пес лежит на полу вместе с мягкой игрушкой в лапах, а рядом с ним сидит его хозяин. Внезапно он гавкнул на питомца, от чего тот вмиг замер. В его глазах можно даже разглядеть некую растерянность. В ответ пес тоже полаял на хозяина. Причем несколько раз и с разной интонацией, слово что-то ему объясняя. А затем он взял руку хозяина в свою лапу. Что бы это могло значить?

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (837)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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