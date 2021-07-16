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Пеновани хачапури

Мужчина показал ужасный, но смешной способ быстро очистить пригоревшую выпечку – видео

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210716/252337852/Muzhchina-pokazal-uzhasnyy-no-smeshnoy-sposob-bystro-ochistit-prigorevshuyu-vypechku--video.html

Видео с лайфхаками часто способны действительно облегчить жизнь людям, хоть многие и относятся к ним скептически

Несмотря на то, что многие скептически отнеслись к этому способу, его эффективность не оспорил никто.

На кадрах видно, как мужчина переворачивает пиццу, которая очень сильно пригорела. Весь ее низ покрыт толстым черным слоем, и есть такое не захочется никому. Однако мужчина нашел выход, он взял шлифовальную машину и красиво очистил пиццу под смех снимающей все это на видео девушки. Эффективность способа – 100%, и самое главное, что он намного быстрее других, например, соскабливания ножом или теркой. Правда, шлифовальная машина есть не у всех.

Пользователи Сети нашли и еще один минус – после такого чистить придется вдобавок и весь дом. Хотя можно просто вынести пиццу куда-нибудь в другое место.

Смотрите на видео также:

Теги:
Смешные видео, Вирусные видео

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