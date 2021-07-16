Отец невесты "дал жару" на свадьбе дочери – видео взрывного семейного танца

Папа решил разбавить торжественность момента доброй порцией юмора и устроил настоящее шоу.
На кадрах видно, как отец и дочь танцуют посреди зала медленный танец. Внезапно композиция меняется на динамичную музыку, мужчина срывает с себя пиджак и надевает черные очки. Теперь начинается самое веселое.
Примечательно, что пара танцует не под одну песню – приблизительно каждые 20 секунд включается что-то новое. Соответственно, меняются движения и темп. Окружающие не могут сдержать восторга, постоянно слышны одобрительные крики и восклицания. В конце, конечно же, зал взрывается аплодисментами. Эта свадьба точно запомнится девушке надолго.
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