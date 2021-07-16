15:30 16 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7108
  • 100 RUB4.2316
  • USD3.1386
Поиск
Отец невесты дал жару на свадьбе дочери – видео взрывного семейного танца

Отец невесты "дал жару" на свадьбе дочери – видео взрывного семейного танца

photo: BP Film & Photo / Youtube
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
6 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/10/252338797.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210716/252338925/Otets-nevesty-dal-zharu-na-svadbe-docheri--video-vzryvnogo-semeynogo-tantsa.html

Пара продемонстрировала свои таланты сразу в нескольких танцевальных направлениях, а окружающие снимали все на камеры

Папа решил разбавить торжественность момента доброй порцией юмора и устроил настоящее шоу.

На кадрах видно, как отец и дочь танцуют посреди зала медленный танец. Внезапно композиция меняется на динамичную музыку, мужчина срывает с себя пиджак и надевает черные очки. Теперь начинается самое веселое.

Примечательно, что пара танцует не под одну песню – приблизительно каждые 20 секунд включается что-то новое. Соответственно, меняются движения и темп. Окружающие не могут сдержать восторга, постоянно слышны одобрительные крики и восклицания. В конце, конечно же, зал взрывается аплодисментами. Эта свадьба точно запомнится девушке надолго.

Смотрите на видео также:

Теги:
Вирусные видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Арест участника антиправительственной демонстрации в Гаване, Куба
Раненые журналисты и перевернутые машины: массовые протесты на Кубе - фото
Во что “Талибан”* превратил Афганистан и как теперь живут мирные жители
Во что "Талибан"* превратил Афганистан и как теперь живут мирные жители
Индийский штамм коронавируса: симптомы и отличия
Индийский штамм COVID: симптомы и отличия
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться