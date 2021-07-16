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Собака-соблазнительница с томным взглядом и невероятной красотой покорила Сеть – видео

Невероятно красивая хаски-соблазнительница покорила Сеть – видео

photo: World Wide Wеb / Youtube
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (839)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/10/252342143.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210716/252342276/Neveroyatno-krasivaya-khaski-soblaznitelnitsa-pokorila-Set--video.html

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

В эту красавицу просто невозможно не влюбиться, а ее томный взгляд очарует любого за доли секунды.

 

На кадрах показана собака породы хаски, с невероятно красивыми светло-голубыми глазами и соблазняющим взглядом. Она так красиво смотрит в камеру и облизывает свою лапу, что в комментариях к видео представители женского пола пишут: "Даже в собаке женственности больше, чем во мне". Кажется, в выразительные глаза этой прелести можно смотреть вечно.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (839)
Теги:
Видео с животными, Вирусные видео

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