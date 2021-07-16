Щенок впервые увидел свою тень и покорил реакцией соцсети – видео

Бесценная реакция щенка умилила пользователей Интернета, и видео набрало полмиллиона просмотров.

Этот забавный случай был запечатлен в городе Редвуд-Сити (Калифорния, США). Собачка по кличке Эмма сидела на скамейке в городском парке, когда внезапно заметила свою тень. На кадрах видно, как она вопросительно смотрит на тень и лает на нее, думая, что это какая-то другая собака. Несмотря на то, что ответа Эмма не получает, это не мешает ей продолжать забавлять свою хозяйку смущенным лаем на свою тень.

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