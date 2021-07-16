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Собака впервые увидела свою тень и покорила реакцией Сеть – видео

Щенок впервые увидел свою тень и покорил реакцией соцсети – видео

photo: RM Videos / Youtube
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (840)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/10/252343300.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210716/252343310/Schenok-vpervye-uvidel-svoyu-ten-i-pokoril-reaktsiey-sotsseti--video.html

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Бесценная реакция щенка умилила пользователей Интернета, и видео набрало полмиллиона просмотров.

Этот забавный случай был запечатлен в городе Редвуд-Сити (Калифорния, США). Собачка по кличке Эмма сидела на скамейке в городском парке, когда внезапно заметила свою тень. На кадрах видно, как она вопросительно смотрит на тень и лает на нее, думая, что это какая-то другая собака. Несмотря на то, что ответа Эмма не получает, это не мешает ей продолжать забавлять свою хозяйку смущенным лаем на свою тень.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (840)
Теги:
Собака, Смешные видео, Видео с животными, Вирусные видео

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