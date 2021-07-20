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Котенок

Хозяин решил научить котенка спускаться по лестнице, но все пошло не по плану – видео

photo : Pixabay / ivoxis
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (840)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/17/251247375.jpg
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210720/251247424/Khozyain-reshil-nauchit-kotenka-spuskatsya-po-lestnitse-no-vse-poshlo-ne-po-planu--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Комментаторы отметили, что не знают, смеяться тут или плакать – хочется делать и то, и другое.

 

На кадрах видно, как котенок стоит на верху лестницы с мягким покрытием, а хозяин спрашивает питомца, готов ли он. Затем пушистый начинает успешно спускаться ступенька за ступенькой, но после восьмой теряет равновесие. В этот же момент парень подбадривает питомца, считая, что у него все получилось, но не тут-то было. В результате котенок кубарем катится вниз, на чем видео и обрывается. Хозяин же призвал пользователей не волноваться и заверил, что с питомцем все в порядке.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (840)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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