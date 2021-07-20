Девушка придумала оргинальный розыгрыш для невысоких собак – забавное видео

Пользователи Сети с удовольствием повторили шутку над собаками, и работает она каждый раз и со всеми.
На кадрах видно, как девушка зависла над полом между стенами в узком коридоре и позвала своих корги – четырехлетнего Доби и двухлетнего Блу. Питомцы же через несколько секунд появляются в кадре и пробегают под ногами хозяйки, вовсе ее не заметив, после чего отправляются по лестнице на второй этаж. Наверняка на обратном пути они ее найдут, но если бы не лестница, шутить над запутавшимися собаками можно было бы бесконечно.
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