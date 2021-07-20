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Девушка придумала забавный розыгрыш для невысоких собак – видео

Девушка придумала оргинальный розыгрыш для невысоких собак – забавное видео

photo: dobyandblue / Instagram
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (841)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/14/252367187.png
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210720/252367203/Devushka-pridumala-orginalnyy-rozygrysh-dlya-nevysokikh-sobak--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Пользователи Сети с удовольствием повторили шутку над собаками, и работает она каждый раз и со всеми.

На кадрах видно, как девушка зависла над полом между стенами в узком коридоре и позвала своих корги – четырехлетнего Доби и двухлетнего Блу. Питомцы же через несколько секунд появляются в кадре и пробегают под ногами хозяйки, вовсе ее не заметив, после чего отправляются по лестнице на второй этаж. Наверняка на обратном пути они ее найдут, но если бы не лестница, шутить над запутавшимися собаками можно было бы бесконечно.

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Публикация от Doby and Blue The Corgis (@dobyandblue)

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (841)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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