16:33 20 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6592
  • 100 RUB4.1667
  • USD3.1076
Поиск
Жених ударил невесту по лицу прямо во врем клятвы из-за пчелы – смешное видео

Жених ударил невесту по лицу прямо во время клятвы из-за пчелы – смешное видео

photo: @dailymail / TIkTok
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (843)
145 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/14/252370071.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210720/252370146/Zhenikh-udaril-nevestu-po-litsu-pryamo-vo-vremya-klyatvy-iz-za-pchely--smeshnoe-video.html

На свадьбах часто происходят различные казусы и неприятные моменты, видео которых быстро распространяются в Сети

Зачитывавший текст священник удивился произошедшему и не сразу понял, что произошло.

 

На кадрах видно, как жених и невеста стоят у свадебного алтаря, держась за руки, пока священник зачитывает текст. Внезапно мужчина замахивается и бьет любимую по лицу. Вмиг осознав, что для всех присутствующих это будет выглядеть очень странно, он продолжает размахивать у лица невесты рукой, показывая, что отпугивает так насекомое. Если приглядеться, то действительно можно увидеть пчелу, летающую вокруг головы девушки.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (843)
Теги:
Свадьба, Смешные видео, Вирусные видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Президент Сирии Башар Асад на молитве в честь Курбан-байрама в мечети города Хомс, Сирия
Как праздник Курбан-Байрам отмечают в разных странах – фото
Афганские власти и талибы* не договорились - переговоры в Дохе провалились
Афганские власти и талибы* не договорились – переговоры провалились
Друзья и партнеры Тбилиси
Друзья и партнеры Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться