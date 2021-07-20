Жених ударил невесту по лицу прямо во время клятвы из-за пчелы – смешное видео

На свадьбах часто происходят различные казусы и неприятные моменты, видео которых быстро распространяются в Сети

Зачитывавший текст священник удивился произошедшему и не сразу понял, что произошло.

На кадрах видно, как жених и невеста стоят у свадебного алтаря, держась за руки, пока священник зачитывает текст. Внезапно мужчина замахивается и бьет любимую по лицу. Вмиг осознав, что для всех присутствующих это будет выглядеть очень странно, он продолжает размахивать у лица невесты рукой, показывая, что отпугивает так насекомое. Если приглядеться, то действительно можно увидеть пчелу, летающую вокруг головы девушки.

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