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Леопард

Шакал попал в ловушку ловко затаившегося леопарда – видео стычки животных

© CC0 / Pixabay
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210720/252373325/Shakal-popal-v-lovushku-lovko-zataivshegosya-leoparda--video-stychki-zhivotnykh.html

Дикие животные – главные герои многих интересных и захватывающих видео, которые держат в напряжении пользователей Сети

Спрятавшегося в траве леопарда успели заметить гости сафари-парка и совсем не зря достали видеокамеру.

На кадрах видно, как по дороге для машин в сафари-парке не спеша идет молодой шакал. Если присмотреться, в траве слева можно увидеть голову затаившегося леопарда. Когда шакал оказывается в нескольких метрах от большой кошки, та внезапно бросается на него. Убежать жертва не успевает, поэтому вступает в непродолжительный бой, в ходе которого чудом освобождается и покидает место.

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Теги:
Видео с животными, Вирусные видео

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