Шакал попал в ловушку ловко затаившегося леопарда – видео стычки животных

Спрятавшегося в траве леопарда успели заметить гости сафари-парка и совсем не зря достали видеокамеру.

На кадрах видно, как по дороге для машин в сафари-парке не спеша идет молодой шакал. Если присмотреться, в траве слева можно увидеть голову затаившегося леопарда. Когда шакал оказывается в нескольких метрах от большой кошки, та внезапно бросается на него. Убежать жертва не успевает, поэтому вступает в непродолжительный бой, в ходе которого чудом освобождается и покидает место.

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