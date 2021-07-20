Две лисы окружили на кота, но он отважно защитил свой дом от нападения – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Пользователи Сети заволновались за кота, который запросто мог пострадать в неравной битве.

На кадрах видно, как черный кот сидит на кирпичной стене на уровне второго этажа, а с разных ее сторон сидят лисы. Они поочередно кидаются на пушистого, но тот успевает отбиться от каждой и даже заставить их немного отдалиться и поубавить пил. Затем, сохраняя дистанцию, кот встает в защитную позу. Осознавая, что они ничего не смогут сделать, лисы больше не пытаются напасть на пушистого.

Пользователи Сети отметили, что лисы приближаются к жилью человека при бешенстве, поэтому эти животные могли таковыми и являться, что было опасно для кота. Также пушистому повезло, что эти особи еще недостаточно взрослые, отметили комментаторы.

Смотрите на видео также: