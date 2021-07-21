Россиянин шокировал американцев странным танцевальным номером на шоу талантов США – видео

По словам одного из судей, он ожидал, что выступление будет ужасным, но приятно удивился происходящему.

Как рассказал судьям Павел, он живет в Москве и работает в сфере развлечений. В США он прибыл, чтобы выступить на популярном шоу талантов America's Got Talent. По его словам, он планировал танцевать с женой, но она не опоздала на рейс и не смогла прибыть вместе с ним. На вопрос почему они не полетели одним рейсом, он рассказал, что она якобы полетела повидаться с мамой в другом городе.

На самом же деле его слова были обманом – выступление так и было запланировано для одного человека. Судьи даже не сразу поняли, что произошло, когда из двух манекенов вылез один Павел, все это время исполняя естественные для двух человек движения.

По словам одного из судей, он ожидал, что выступление будет ужасным, но приятно удивился происходящему. Павел же получил все четыре "да" и возможность пройти в следующий этап шоу.

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