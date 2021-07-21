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Мужчина показал главный минус удаленки с домашними животными – милое видео

Мужчина показал главный минус "удаленки" с домашними питомцами – милое видео

photo: @thepetcollective / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (844)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/11/250367239.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210721/252381157/Muzhchina-pokazal-glavnyy-minus-udalenki-s-domashnimi-pitomtsami--miloe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Интересно, эти умилительные кадры могут быть объяснительной, почему не сделана работа?

 

На кадрах видно, как парень сидит на диване с планшетом на коленях, стилусом в руках и телефоном сбоку. У него вовсю идет рабочий процесс, но есть кое-что, что ему немножко мешает – милая собачка, которой очень нужно внимание. Без поцелуев и обнимашек проводить день ведь невероятно тяжело!

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (844)
Теги:
Смешные видео, Видео с животными, Вирусные видео

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