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Так выглядит настоящее блаженство: песик расплылся в улыбке от поцелуев кота – видео

Райское наслаждение: песик расплылся в улыбке от поцелуев кота – видео

photo: Rumble Viral / Youtube
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (846)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/15/252381784.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210721/252381796/Rayskoe-naslazhdenie-pesik-rasplylsya-v-ulybke-ot-potseluev-kota--video.html

Домашние животные – главные герои многих милых и забавных видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Собак и кошек принято считать заклятыми врагами, но искренняя любовь растопит сердце любого животного.

На кадрах видно, как собака лежит вместе со своим пушистым другом на кровати и наслаждается жизнью. Котик лижет своему другу голову и шею, что очень нравится песику. Что еще нужно для счастья? Такой любви от котика позавидует любой.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (846)
Теги:
кошки, Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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