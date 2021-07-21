Райское наслаждение: песик расплылся в улыбке от поцелуев кота – видео

Собак и кошек принято считать заклятыми врагами, но искренняя любовь растопит сердце любого животного.
На кадрах видно, как собака лежит вместе со своим пушистым другом на кровати и наслаждается жизнью. Котик лижет своему другу голову и шею, что очень нравится песику. Что еще нужно для счастья? Такой любви от котика позавидует любой.
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