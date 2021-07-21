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Кот увидел свою шерсть после расчесывания и начал ругаться на хозяйку – смешное видео

Кот увидел свою шерсть после расчесывания и начал ругаться на хозяйку – смешное видео

photo: @damselindisarray / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (846)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/15/252382771.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210721/252382804/Kot-uvidel-svoyu-sherst-posle-raschesyvaniya-i-nachal-rugatsya-na-khozyayku--smeshnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Когда попросили подстричь только кончики, а парикмахер состриг в несколько раз больше.

 

На кадрах видно, как девушка расчесывает пухлого рыжего кота, отдыхающего на коробке, после чего бросает перед его мордой клок шерсти. Пушистый же начинает его нюхать и сразу же злится. Сначала он шипит на свою шерсть, а потом и на свою хозяйку. И даже чуть не бросается на девушку с громким рыком. Клиент явно остался недоволен.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (846)
Теги:
кошки, Смешные видео, Видео с животными, Вирусные видео

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