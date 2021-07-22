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Кот решил оседлать лошадь, но сделал это в своей кошачьей манере – забавное видео

Кот решил оседлать лошадь, но в истинно кошачьей манере – забавное видео

photo: @catshouldnt / Twitter
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (847)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/1c/251866421.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210722/251866470/Kot-reshil-osedlat-loshad-no-v-istinno-koshachey-manere--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Этот кот не был бы котом, если бы не решил повредничать даже с таким большим животным.

 

На кадрах видно, как в конюшне стоит лошадь, а на ее голове лежит черный кот. Причем лежит он так вальяжно, раскинув ноги, как будто это лучшее место в мире для отдыха. Хорошо, что хоть один глаз оставил лошади свободным, чтоб смотреть по сторонам могла. А может, он ее так обнимает и выражает любовь? В любом случае, длится это все недолго, и позже пушистый все же покидает голову приятеля.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (847)
Теги:
кошки, Смешные видео, Видео с животными, Вирусные видео

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