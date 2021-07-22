Кот решил оседлать лошадь, но в истинно кошачьей манере – забавное видео

Этот кот не был бы котом, если бы не решил повредничать даже с таким большим животным.

На кадрах видно, как в конюшне стоит лошадь, а на ее голове лежит черный кот. Причем лежит он так вальяжно, раскинув ноги, как будто это лучшее место в мире для отдыха. Хорошо, что хоть один глаз оставил лошади свободным, чтоб смотреть по сторонам могла. А может, он ее так обнимает и выражает любовь? В любом случае, длится это все недолго, и позже пушистый все же покидает голову приятеля.

Смотрите на видео также: