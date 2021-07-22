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Бесстрашная утка издевается над хищными птицами в речке – бесподобное видео

Бесстрашная утка по-настоящему унизила хищных птиц в речке – бесподобное видео

photo: ViralHog / Youtube
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210722/252388779/Besstrashnaya-utka-po-nastoyaschemu-unizila-khischnykh-ptits-v-rechke--bespodobnoe-video.html

Животные – главные герои многих интересных и захватывающих видео в Интернете, которые заставляют переживать людей по всему миру

Казалось бы, орлы – грозные хищники, но даже втроем они позволили безобидной утке издеваться над собой.

Этот случай был запечатлен в Йеллоустонском национальном парке США. На кадрах видно, как два орла стоят на суше и летают над водой, в которой прячется жертва. Иногда утка откровенно издевается над хищниками, выплывая на поверхность, а иногда уходит под воду и уплывает подальше. Хоть через время ее и замечают, поймать птицу не удается никак. Даже третий орел не изменил ситуацию – хищники в конечном итоге просто поплескались в воде и остались ни с чем.

По словам автора видео, все это действо продолжалось около 10-15 минут, и ему нужно было уезжать, поэтому чем закончилась охота, неизвестно. Но можно предположить, что орлам все просто надоело, и они оставили утку в покое.

Смотрите на видео также:

Теги:
Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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