14:20 22 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6437
  • 100 RUB4.1653
  • USD3.0950
Поиск
Любопытные кошки не очень понравились заскучавшей рыбе – смешное видео

Представление окончено: смелая рыба набросилась на засмотревшихся на нее кошек – видео

photo: VITALY PETRUKHIN / Youtube
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (848)
17 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/16/252389824.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210722/252389838/Predstavlenie-okoncheno-smelaya-ryba-nabrosilas-na-zasmotrevshikhsya-na-nee-koshek--video.html

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Плавающей в раковине рыбе надоела компания пушистых. Она просто хотела побыть в одиночестве.

На кадрах видно, как в раковине квартиры плавает немаленькая рыба, а за ней с любопытством наблюдают две кошки. Либо рыбе не понравился маленький "аквариум", либо ей надоела компания из пушистых, но через несколько секунд она внезапно выпрыгивает из воды в сторону наблюдателей. Те от испуга пулей покинули место. Что случилось дальше с рыбой, к сожалению, неизвестно.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (848)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Крупный пожар в центре грузинской столицы на улице Лагидзе
Крупный пожар в центре Тбилиси близ театра оперы и балета - фото
Я вам нравлюсь? Большое спасибо! - откровенное интервью Нани Брегвадзе
"Я вам нравлюсь? Большое спасибо!" - откровенное интервью Нани Брегвадзе
Друзья и партнеры Тбилиси
Друзья и партнеры Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться