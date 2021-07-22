Представление окончено: смелая рыба набросилась на засмотревшихся на нее кошек – видео

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Плавающей в раковине рыбе надоела компания пушистых. Она просто хотела побыть в одиночестве.

На кадрах видно, как в раковине квартиры плавает немаленькая рыба, а за ней с любопытством наблюдают две кошки. Либо рыбе не понравился маленький "аквариум", либо ей надоела компания из пушистых, но через несколько секунд она внезапно выпрыгивает из воды в сторону наблюдателей. Те от испуга пулей покинули место. Что случилось дальше с рыбой, к сожалению, неизвестно.

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