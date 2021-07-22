Младший брат спародировал разные позы сестры для Instagram и взорвал Сеть – видео

На кадрах видно, как мальчик стоит перед зеркалом в ванной комнате и снимает себя на телефон. Он пародирует "кривляния" сестры перед камерой для Instagram. Если быть точнее, он высмеивает эффект "бумеранг" – короткие видео, которые автоматически прокручиваются вперед и назад. Однако сам герой видео не использует никакого эффекта и все действия вперед и назад производит сам.

Пользователи Сети отметили, что "парень сделал то, что должен был сделать", и восхваляют его, призывая "защищать его чего бы то ни стоило". По мнению комментаторов, он попал прямо в яблочко.

Смотрите на видео также: