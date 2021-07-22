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Младший брат спародировал разные позы сестры для Instagram и взорвал Сеть – видео

Младший брат спародировал разные позы сестры для Instagram и взорвал Сеть – видео

photo: @pubity / TikTok
Видеоклуб
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210722/252390596/Mladshiy-brat-sparodiroval-raznye-pozy-sestry-dlya-Instagram-i-vzorval-Set--video.html

Дети – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

На кадрах видно, как мальчик стоит перед зеркалом в ванной комнате и снимает себя на телефон. Он пародирует "кривляния" сестры перед камерой для Instagram. Если быть точнее, он высмеивает эффект "бумеранг" – короткие видео, которые автоматически прокручиваются вперед и назад. Однако сам герой видео не использует никакого эффекта и все действия вперед и назад производит сам.

 

Пользователи Сети отметили, что "парень сделал то, что должен был сделать", и восхваляют его, призывая "защищать его чего бы то ни стоило". По мнению комментаторов, он попал прямо в яблочко.

Смотрите на видео также:

Теги:
Смешные видео, Вирусные видео

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