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Слаженная команда: кот пакостит, а пес заметает следы – забавное видео

Слаженная команда: кот пакостит, а пес заметает следы – забавное видео

photo: @ostin_74 / TikTok
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (848)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/16/252392043.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210722/252392083/Slazhennaya-komanda-kot-pakostit-a-pes-zametaet-sledy--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Настоящий друг познается в беде и поможет решить самые трудные проблемы.

 

На кадрах видно, как маленький котенок прыгает у стены и, играясь, подбегает к немного отклеенному куску обоев. Затем он начинает отрывать его еще сильнее и заодно прокусывать своими клыками. После этого к пушистому на подмогу приходит пес. Он, не отрывая глаз от хозяйки, проходит около стенки и ложится прямо в том месте, где его приятель напакостил. Причем делает он это так, словно ничего не произошло и так даже не было задумано. Настоящий друг!

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (848)
Теги:
кошки, Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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