Слаженная команда: кот пакостит, а пес заметает следы – забавное видео

Настоящий друг познается в беде и поможет решить самые трудные проблемы.

На кадрах видно, как маленький котенок прыгает у стены и, играясь, подбегает к немного отклеенному куску обоев. Затем он начинает отрывать его еще сильнее и заодно прокусывать своими клыками. После этого к пушистому на подмогу приходит пес. Он, не отрывая глаз от хозяйки, проходит около стенки и ложится прямо в том месте, где его приятель напакостил. Причем делает он это так, словно ничего не произошло и так даже не было задумано. Настоящий друг!

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