Орел решил напасть на осьминога, но в итоге пернатого пришлось спасать рыбакам – видео

Охотник вмиг превратился в жертву, переоценив свои возможности и недооценив жертву.

Интересная охота имела место на острове Ванкувер (Канада). Как рассказали местные рыбаки, случайно ставшие свидетелями произошедшего, орел решил поохотиться на осьминога, но немного не рассчитал силы. В результате гигантский осьминог схватил его щупальцами и начал топить. Все попытки птицы выбраться были тщетны, но, к ее счастью, люди пришли на помощь и отлепили ее. По их словам, после этого птица восстанавливала силы в кустах, а затем улетела. В результате стычки никто не пострадал.

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