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Белоголовый орлан

Орел решил напасть на осьминога, но в итоге пернатого пришлось спасать рыбакам – видео

© photo: Sputnik / Natalya Seliverstova
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210722/252393207/Orel-reshil-napast-na-osminoga-no-v-itoge-pernatogo-prishlos-spasat-rybakam--video.html

Животные – главные герои многих интересных видео в Сети, которые становятся популярными по всему миру

Охотник вмиг превратился в жертву, переоценив свои возможности и недооценив жертву.

Интересная охота имела место на острове Ванкувер (Канада). Как рассказали местные рыбаки, случайно ставшие свидетелями произошедшего, орел решил поохотиться на осьминога, но немного не рассчитал силы. В результате гигантский осьминог схватил его щупальцами и начал топить. Все попытки птицы выбраться были тщетны, но, к ее счастью, люди пришли на помощь и отлепили ее. По их словам, после этого птица восстанавливала силы в кустах, а затем улетела. В результате стычки никто не пострадал.

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Теги:
Видео с животными, Вирусные видео

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