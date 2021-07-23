Парень придумал оригинальный способ жарки шашлыков и влетел на 80 тысяч долларов – видео

Житель Китая решил, что жарить мясо на мангале слишком скучно, но сильно пожалел о своей "оригинальности".
На кадрах видно, как на одной из подземных парковок Китая молодой парень сидит у багажника своего красного Ламборджини и держит в руках шампур с мясом. Он поднес его к выхлопной трубе, из которой появляется огонь, когда сидящий внутри человек жмет на педаль газа. В результате жарка шашлыка закончилась тем, что из машины повалили клубы белого дыма и обед пришлось отменять. А как стало известно позже, ремонт роскошной машины обошелся владельцу в почти 80 тысяч долларов. Такова для него цена обычного шашлыка.
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